"Прежде всего, они чемпионы. В этом Месси и Роналду идентичны. Сосредоточены от начала до конца, всегда. Если они забивают три гола, они сразу же думают о четвертом. Они никогда не выключаются. Это поражает и одновременно мотивирует, потому что они подталкивают вас делать все возможное.

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В сравнении с Месси, Роналду больше говорит и более доступным. Он никогда не отступает, если есть товарищ по команде, который требуется в нем, и он внушает лютую решительность. Он тренируется, как зверь, он не знает, что такое перерыв, и всегда поощряет вас делать все возможное. Криштиану ничего не оставляет на волю случая", – поделился Артур в интервью Marca.

Следует отметить, что Артур только летом 2020 перешел из Барселоны в Ювентус, сумма трансфера составила 72 млн евро. Бразилец провел в составе "Старой синьоры" 12 поединков, однако не отличался результативными действиями.

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