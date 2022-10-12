Кріштіану Роналду не бачить у своїй поведінці агресії та не вважає, що порушив правила Футбольної асоціації.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду має намір оскаржити звинувачення FA щодо розбитого телефону хлопчика-аутиста. Про це повідомляє ВВС.

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У квітні минулого сезону Роналду розбив телефон хлопчику-аутисту після матчу Манчестер Юнайтед – Евертон (0:1). У вересні Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила португальця в порушенні своїх правил і назвала поведінку Кріштіану некоректною та агресивною.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Хаг заявив, що Роналду не сприймає ці звинувачення. ВВС додає, що Кріштіану оскаржить ці звинувачення.

Роналд мав час до вечора понеділка, щоб дати пояснення з приводу інциденту.

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