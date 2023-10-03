Новый поворот по делу о коррупции руководителей Барселоны, который может стать ключевым.

Недавно каталонский клуб и его бывших руководителей Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу обвинили во взяточничестве. Другими фигурантами дела являются экс-руководитель Комитета арбитров Хосе Мария Энрикес Негрейра и его сын.

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Как сообщает El Mundo, бывший функционер попросил суд освободить его от обвинений. Он предоставил суду психиатрическую справку, что не способен давать показания. Врачи пришли к выводу, что Негрейра страдает от когнитивной деменции, из-за чего не может подвергнуться судебному допросу.

Психиатр считает, что экс-арбитр не понимает, могут ли его слова в зале суда нанести ему вред. Это второе медицинское заключение, которое Негрейра предоставил в последние месяцы. До этого у него обнаружили ранние признаки болезни Альцгеймера.

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