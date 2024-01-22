Представители ультрас Удинезе Udinese Amarcord возмущены обвинениями в расизме, который они якобы проявили к вратарю Милана Майку Меньяну.

"50 камер, микрофоны, официальные лица, но единственный, кто услышал это мистическое расистское оскорбление, – это Майк Меньян? Президент ФИФА, который находится под следствием по обвинению в отмывании денег, а президента Национального олимпийского комитета Италии осуждают то, что не доказали ни полиция, ни спортивные власти.

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Как овцы, они говорят что-то по телевизору или социальным сетям, и все этому верят? Прежде чем позорить нашу фанатскую базу и наших болельщиков, по крайней мере предоставьте доказательства", – приводит слова ультрас Udinese Amarcord Football Italia.

Напомним, что матч Удинезе – Милан прервали, когда вратарь "россонери" Майк Меньян пожаловался судье на расистские оскорбления с трибун, отказавшись продолжать игру. После 10-минутной задержки матч продолжили, а Милан в итоге праздновал победу.

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