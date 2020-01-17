Делегация Динамо посетила суперфана Парамона в больнице и поздравила его с 65-летием

Представители киевского клуба посетили одну из столичных больниц, чтобы поздравить Сергея Заборовского (Парамона) с днем рождения.

Легендарный игрок Динамо Владимир Мунтян и представители фан-клуба "бело-синих" передали Сергею Анатольевичу материальную помощь на лечение от руководства клуба, а также комплект новой формы, информирует официальный сайт Динамо.

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"От имени всего клуба Динамо Киев, всей нашей динамовской семьи, мы хотели навестить нашего друга, суперфана Парамона. Он уже пришел в себя, немного может разговаривать, даже хотел подняться и пройтись. Рвется домой! И все спрашивает: "Когда же будет игра?"

На 65-летие хочется пожелать Парамону преодолеть как минимум 100-летний рубеж! Сейчас Михаил Давыдович Суркис, который недавно отметил 100-летний юбилей, дал нам всем пример. Теперь у каждого динамовца есть задача – прожить не менее ста лет", – сказал Мунтян после визита.

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Напомним, недавно Парамон оказался в тяжелом состоянии в реанимации в результате перенесенного инсульта. Он стоял у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. В 1996 году, когда в Динамо вернулся Валерий Лобановский, он стал суперфаном киевлян, постоянно находился с командой во время домашних и выездных матчей.

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