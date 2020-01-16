Евтушенко назвал главную цель Динамо на тренировочном сборе

Ассистент главного тренера Динамо Вадим Евтушенко прокомментировал старт первого сбора в Турции.

"Начало сбора действительно кажется неплохим. Прекрасная погода, хорошее поле. Ребята работают с большим удовольствием, несмотря на то, что им на ходу приходится осваивать новые упражнения. Но после двух тренировок, мы остаемся довольны тем, что видим. Понятно, что еще не все выглядит так идеально, как хотелось бы, но это естественно.

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Наша задача сейчас заключается не в том, чтобы получить какую-то качественную картинку в плане футбола. Акцент идет на общую физическую подготовку. Несмотря на то, мы работаем с мячами или без, направление мы выдерживаем. Пока что, первое время, будем работать именно в этом направлении. Ребятам нужно набегать определенный километраж и одновременно, постепенно, знакомиться с принципами тактических нюансов", – отметил Евтушенко в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, первый межсезонный сбор Динамо в Турции продлится до 28 января. Сразу после спарринга с Кайратом Динамо вернется в Киев, и игроки получат несколько дней отдыха. А со 2 февраля примет старт второй учебно-тренировочный сбор "бело-синих", который также пройдет в Турции и продлится до 16 февраля включительно.

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