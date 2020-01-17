Делегація Динамо відвідала суперфана Парамона у лікарні та привітала його з 65-річчям

Представники київського клубу відвідали одну зі столичних лікарень, щоб привітати Сергія Заборовського (Парамона) з днем народження.

Легендарний гравець Динамо Володимир Мунтян та представники фан-клубу "біло-синіх" передали Сергію Анатолійовичу матеріальну допомогу на лікування від керівництва клубу, а також комплект нової форми, інформує офіційний сайт Динамо.

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"Від імені всього клубу Динамо Київ, усієї нашої динамівської родини, ми хотіли провідати нашого друга, суперфана Парамона. Він уже прийшов до тями, трохи може розмовляти, навіть хотів піднятися та пройтися. Рветься додому! І все питає: “Коли ж буде гра?”

На 65-річчя хочеться побажати Парамону подолати як мінімум 100-річний рубіж! Зараз Михайло Давидович Суркіс, який нещодавно відзначив 100-річний ювілей, дав нам усім приклад. Тепер у кожного динамівця є завдання – прожити не менше ста років", – сказав Мунтян після візиту.

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Нагадаємо, нещодавно Парамон опинився у тяжкому стані в реанімації внаслідок перенесеного інсульту. Він стояв біля витоків фанатського руху "біло-синіх" наприкінці 70-х. У 1996 році, коли до Динамо повернувся Валерій Лобановський, він став суперфаном киян, постійно перебував із командою під час домашніх і виїзних матчів.

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