Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне

Президент Динамо Игорь Суркис и его брат Григорий обратились с иском в Лондонский арбитраж к 5-му Президенту Украины Петру Порошенко с требованием компенсировать около 140 млн долларов США.

Пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко в 2015 году согласовал с братьями Суркисами приобретение 24,6% акций телеканала "1+1", принадлежащих президенту киевского Динамо, но фактически являются разделенными с братом поровну. Сумма сделки должна была составить около 140 млн долларов США, выплата которых предусматривалась в рассрочку в течение 8 лет. В то время Григорий и Игорь Суркисы нуждались в деньгах, а также стремились минимизировать партнерство с Игорем Коломойским, поэтому согласились на продажу части акций телеканала.

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Впрочем, вскоре после заключения договора купли-продажи Порошенко передумал. Как сообщили юристы, имевшие отношение к сделке, предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, – английское. Соответственно, в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж. Что и было сделано – иск уже подан и зарегистрирован Лондонским арбитражем в соответствии со всеми процедурами. У сторон есть 4 месяца для предоставления доказательной базы, а первое заседание состоится ориентировочно в мае 2020 года. Пока что Игорь Суркис отказался комментировать это дело, ссылаясь на рекомендации своих юристов, информирует Зеркало недели.

Как отмечает источник, еще в феврале-марте 2016 года Суркисы поняли об отсутствии намерения у Порошенко выполнять свои обязательства. После национализации Приватбанка в конце 2016-го стороны возобновили переговоры, но тогдашний Президент Украины хотел выкупить долю телеканала у Суркисов уже за их деньги, которые оказались заблокированными в банке Коломойского и Боголюбова. Тогда Суркисы потеряли почти 250 млн долларов США и 574 тысячи евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще более миллиарда гривен в Украине – уже как физические лица. Именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко якобы хотел расплатиться с ними за их долю в "Плюсах". Данные переговоры, которые от имени Порошенко вел Александр Грановский (экс-нардеп от БПП – прим. "Футбол 24"), является задокументированными и будут представлены в Лондонский арбитраж в качестве доказательств по делу.

Напомним, Суркисов и членов их семей признали связанными лицами с Приватбанком, поэтому все их активы были заблокированы. После длительной судебной тяжбы президент Динамо все же выиграл дело в украинских органах правосудия, а сейчас обратился в Лондонский арбитраж с целью если не взыскать 140 млн долларов США, то хотя бы потрепать нервы бывшему главе государства, подчеркивает Зеркало недели.

Впрочем, дело с Приватбанком тоже рано считать завершенным. 10 января в том же Лондоне начался очередной этап слушания дела по иску Приватбанка против бывших владельцев Коломойского и Боголюбова. Если до недавнего времени позиция теперь уже государственного банка была уверенной, то после иска Суркисов ситуация может кардинально измениться. Как отмечает источник, Суркисы преследуют исключительно собственный интерес, а с подачей иска тянули только потому, что ждали истечения срока президентства Порошенко. Представление данного иска может изрядно помочь Коломойскому, ведь слушание в Лондонском арбитраже вполне может завершиться быстрее, чем дело Приватбанка в Высоком суде Лондона, рассмотрение которого уже перенесен на 2021 год. Если Суркисы убедят арбитраж, что национализация Приватбанка была объектом спекуляций со стороны Порошенко, то доказать, что ПриватБанк был национализирован по объективным причинам, а бывшие владельцы должны компенсировать ему причиненный ущерб, будет значительно сложнее.

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