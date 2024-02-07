Барселона и Челси являются большими поклонниками таланта рулевого Жироны, информирует журналист Маркос Бенито.

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Мичел со скромным каталонским клубом ведет борьбу за чемпионство, демонстрируя яркую игру. Контракт специалиста рассчитан до июня 2026 года, но топ-клубы явно попытаются его переманить уже ближайшим летом. Барселона точно вынуждена искать замену Хави, а Челси вряд ли доволен нынешними результатами Маурисио Почеттино.

Жирона имеет кандидата, если Мичела придется отпустить. Следующим тренером каталонцев может стать другое открытие сезона – Гарсия Пимьента, который построил крепкий Лас-Пальмас, а с Барселоной U-19 выигрывал Юношескую лигу УЕФА.

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