"Блаугранас" змушені шукати нового наставника для команди, оскільки 44-річний іспанець вирішив покинути клуб після завершення сезону. Хаві не змінив свого рішення, попри те, що президент Барселони неофіційно пропонував йому залишитися.

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Як повідомляє Cadena SER, спортивний директор Деку мріє повернути в Каталонію Луїса Енріке. Саме наставник ПСЖ є фаворитом серед інших кандидатів. Тренера парижан критикують за його взаємини з Кіліаном Мбаппе, а низка рішень французького клубу не влаштовують Луїса Енріке. Іспанець може розглянути розірвання контракту з ПСЖ.

Навіть якщо іспанець буде вільним агентом влітку, у Барселони все ще залишається проблема з фінансовим аспектом. Каталонці мають знижувати свої витрати на команду, тому не зможуть запропонувати Луїсу Енріке гідний контракт.

Нагадаємо, що серед кандидатів на заміну Хаві називалися такі імена, як Томас Тухель, Хансі Флік, Роберто Де Дзербі та Хабі Алонсо.

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