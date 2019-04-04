Дегтярев: Олимпик и Десна заслуживают быть в топ-6

Форвард Олимпика Максим Дегтярев поделился ожиданиями от матча 23 тура УПЛ против Десны.

"Мы уже тренируемся на натуральном поле и есть время провести на нем цикл тренировок перед матчем. Это большой плюс для команды, потому что было трудно тренироваться на синтетике, а выходить играть на натуральный газон. Готовимся к матчу с Десной, как и к другим командам, в стандартном режиме. И, конечно же, настраиваемся только на победу.

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Мы на каждую игру настраиваемся на максимум, так как сейчас нельзя расслабляться ни на один матч. Отмечу, что в нижней шестерке все команды равны и показывают неплохой футбол, поэтому на каждого соперника готовимся одинаково. Считаю, что Десна и Олимпик достойны быть в топ-6. На данный момент у нас стоит задача занять наивысшее место в турнирной таблице. И мы будем стараться эту задачу выполнить", – цитирует Дегтярева официальный сайт Олимпика.

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