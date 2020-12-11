Нападающий Десны Максим Дегтярев поделился планами своей команды перед зимней паузой в чемпионате.

"В первом круге осталась последняя игра – с Мариуполем. Нужно победить и уйти в отпуск в тройке лидеров.

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Считаю, это очень важно. Так же как и пройти дальше в Кубке Украины. Будем настраиваться на эти два матча", – цитирует Дегтярёва официальный сайт Десны.

Напомним, Десна после 12-ти туров занимает в турнирной таблице чемпионата Украины третье место, набрав 20 очков. В последнем поединке УПЛ этого года команда Рябоконя сыграет с Мариуполем 13 декабря. Начало встречи в 17:00.

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