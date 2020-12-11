"Результат команды – неплохой, 3 место. Но нельзя сбавлять обороты, ведь чемпионат хороший, и если немного расслабиться, то можно очень быстро опуститься в таблице.

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Десна играет в хороший футбол. Благодаря команде и тренеру выходит с каждой игрой прогрессировать, становиться лучшим. Но это только начало. Мне еще надо работать и работать", – цитирует Мудрика официальный сайт Десны.

Заметим, Михаил принадлежит Шахтеру, но играет за клуб из Чернигова на правах аренды. За Десну в текущем сезоне 19-летний хавбек провел 10 матчей, но результативными действиями не отличался. Черниговцы после 12-ти туров идут третьими, отставая от второго Шахтера на 6 пунктов.

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