Нападник Десни Максим Дегтярьов поділився планами своєї команди перед зимовою паузою в чемпіонаті.

"У першому колі залишилася остання гра – з Маріуполем. Потрібно перемогти та піти у відпустку у трійці лідерів.

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Вважаю, це дуже важливо. Так само як й пройти далі у Кубку України. Будемо налаштовуватися на ці два матчі", – цитує Дегтярьова офіційний сайт Десни.

Нагадаємо, Десна після 12-ти турів посідає у турнірній таблиці чемпіонату України третю сходинку, набравши 20 очок. В останньому поєдинку УПЛ цього року команда Рябоконя зіграє з Маріуполем 13 грудня. Початок зустрічі о 17:00.

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