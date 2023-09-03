Ліверпуль розтрощив Астон Віллу у четвертому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу – в цій новині на "Футбол24".

Мерсисайдці здобули третю поспіль перемогу. Новою жертвою команди Клоппа стала Астон Вілла. Три м'ячі влетіли в ворота Мартінеса. Свій перший гол у футболці "червоних" забив Собослай. До слова, за півзахисника віддали 70 млн євро. Також чергову результативну дію записав у свій актив Салах. Десять матчів поспіль за Ліверпуль Мохамед не йде с поля без асиста чи гола.

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Наразі команда Клоппа перебуває на третьому місці з 10 очками. Астон Вілла посідає 11 сходинку, маючи шість очок.