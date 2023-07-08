Динамо каменя на камені не залишило від Вольфсберга в контрольному поєдинку. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариський матч 8 липня 2023

Динамо Київ – Вольфсберг (Австрія) – 8:0

Голи: Лєднєв, 6, Кабаєв, 26, 58, Шепелєв, 47, Беніто, 68, 90, Ярмоленко, 87, Буяльський, 89

Динамівці повели в рахунку на 6 хвилині – Лєднєв отримав скидку від Царенка та поцілив у дальню дев'ятку. Другий гол теж створив Богдан, який накрутив захисників у штрафному та викотив Кабаєву, якому лишалось лише влучити.

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Одразу по перерві Шепелєв замкнув навіс Андрієвського зі штрафного. Кабаєв дуже швидко зробив рахунок 4:0 – допоміг рикошет від захисника. Беніто на 68 хвилині красиво забив, перекинувши воротаря. А кінцівка гри взагалі вийшла дуже результативною. Ярмоленко обіграв воротаря та забив шостий гол у зустрічі, а за 2 хвилини асистував Буяльському. Крапку в зустрічі поставив Беніто, замкнувши простріл Ярмоленка з правого флангу.