Дебютная победа Вернидуба в видеообзоре матча Кривбасс – Ингулец – 2:1
18:22 - Читати українською
Кривбасс обыграл Ингулец в рамках 8-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
72’ Роман Дебелко
74’ Роман Дебелко
Артем Смоляков 62’
Даниил Кравчук 78’
62’ Артем Смоляков
72’ Роман Дебелко
74’ Роман Дебелко
78’ Даниил Кравчук
Провальное начало сезона заставило Юрия Вернидуба публично намекнуть, что, возможно, ему не стоит работать с этой командой. Однако такие действия главного тренера, похоже, стали мотивацией для футболистов одержать первую победу в чемпионате.
Кривбасс одержал первую победу в сезоне, переиграв Ингулец благодаря дублю Дебелко
Фактически судьба отчетного матча была решена в течение 6 минут в середине второго тайма. За это время Дебелко оформил дубль, на который точным ударом ответил Кравчук. Благодаря победе Кривбасс приблизился к безопасной зоне. Ингулец остается предпоследним и без побед.
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