Провальное начало сезона заставило Юрия Вернидуба публично намекнуть, что, возможно, ему не стоит работать с этой командой. Однако такие действия главного тренера, похоже, стали мотивацией для футболистов одержать первую победу в чемпионате.

Кривбасс одержал первую победу в сезоне, переиграв Ингулец благодаря дублю Дебелко

Фактически судьба отчетного матча была решена в течение 6 минут в середине второго тайма. За это время Дебелко оформил дубль, на который точным ударом ответил Кравчук. Благодаря победе Кривбасс приблизился к безопасной зоне. Ингулец остается предпоследним и без побед.