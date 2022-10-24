Кривбасс и Ингулец оставались одними из трех команд УПЛ, которым до сих пор не удалось выиграть хотя бы один матч. У криворожан ситуация осложнялась еще и проблемами с реализацией – за семь туров они забили всего два гола. Юрий Вернидуб на этом фоне даже заговорил о необходимости своей отставки, однако руководство на это не пошло.

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Кривбасс подготовил к матчу очень крутую акцию, нетипичную для отечественного футбола. Команда вышла на поле в черно-белой форме со старой эмблемой – именно в таких цветах и с таким лого клуб дебютировал в чемпионате Украины в 1992 году. Круто!

В первые 20 минут футбол был тяжелым для просмотра. Скорости оставались низкими, а интересных моментов практически не возникало. Вспоминается только удар Смолякова головой мимо ближней стойки на 3-й минуте. На 22-й же игру приостановили на полтора часа – по всей Украине прозвучала воздушная тревога.

Вторая половина первого тайма оказалась более динамичной, но острых моментов все так же не было. Только какие-то намеки. Только на 43-й минуте футболисты Кривбасса схватились за голову – это Дебелко принял мяч в штрафной и пробил над правой девяткой ворот Ингульца. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В раздевалке Юрий Вернидуб провел замену, выпустив Микитишина вместо Задераки. Впрочем, на старте второго тайма она себя не оправдала. Вообще, первые 20 минут после перерыва криворожане провалили, чудом не пропустив гол.

В частности, на 53-й минуте обрезка Семенова вылилась в выход Марусича один на один, но не смог переиграть Сарнавского. На 58-й же подача петровцев с углового срикошетила от Дибанго под левую стойку, однако Сарнавский спас свою команду. К счастью для Кривбасса, еще через три минуты Ингулец остался в меньшинстве в результате столкновения Смолякова с голкипером – за него он получил прямую красную.

Несмотря на игру в большинстве и выход свежего Кораблина вместо Банады, подопечные Юрия Вернидуба не доминировали в следующие 10 минут. Игра выглядела абсолютно ничейной. Казалось, что Кривбасс снова завершит поединок без голов, однако неожиданно Дебелко отгрузил в ворота Ингульца аж два мяча!

На 72-й минуте Роман замкнул прострел Татаркова с правого фланга, а на 74-й он точно пробил головой после кросса от Микитишина с левого – 2:0!

Правда, уже на 78-й минуте Ингулец сократил отставание в счёте. Одарюк прорвался по флангу и выполнил навес на Клименко, тот нормально пробить не смог, но получилась идеальная передача на Кравчука – тот расстрелял ворота с метра. 2:1!

Можно было ожидать огненный финал встречи, однако сил на штурм петровцам не хватило. Кривбасс тоже ничего не создал, начав играть на сохранение результата. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу криворожан – первую в сезоне! Подопечные Юрия Вернидуба набрали 6 очков и поднялись на тринадцатую позицию, в то время как Ингулец с 4 зачётными баллами опустился на дно таблицы.

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