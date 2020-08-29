Футболисты винницкой команды так и не дождались своего соперника.

Нива В / Фото из открытых источников

Поединок первого предварительного этапа Кубка Украины между винницкой Нивой и Черниговом, который должен был пройти сегодня, 29 августа, не состоялся из-за форс-мажорной причины, сообщает издание Sport.ua.

Кубок Украины: Нива Тернополь обыграла Карпаты Галич, Чайка уступила Полесью

У дебютанта Второй лиги сломался автобус и подопечные Вадима Постового банально не смогли добраться на матч. Как следствие, судейская бригада отменила поединок.

Очевидно, Ниве засчитают техническое победу 3:0 и команда пройдет дальше, хотя окончательное решение в ближайшее время примет Украинская ассоциация футбола.

Кубок Украины: Металл проиграл дебютный матч и вылетел из турнира, Кремень под руководством Головко идет дальше