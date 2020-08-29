Дебютант Второй лиги не явился на матч Кубка Украины из-за поломки автобуса
Футболисты винницкой команды так и не дождались своего соперника.
Поединок первого предварительного этапа Кубка Украины между винницкой Нивой и Черниговом, который должен был пройти сегодня, 29 августа, не состоялся из-за форс-мажорной причины, сообщает издание Sport.ua.
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У дебютанта Второй лиги сломался автобус и подопечные Вадима Постового банально не смогли добраться на матч. Как следствие, судейская бригада отменила поединок.
Очевидно, Ниве засчитают техническое победу 3:0 и команда пройдет дальше, хотя окончательное решение в ближайшее время примет Украинская ассоциация футбола.
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