Футболісти вінницької команди так і не дочекались свого суперника.

Нива В / Фото з відкритих джерел

Поєдинок першого попереднього етапу Кубка України між вінницькою Нивою і Черніговом, який мав пройти сьогодні, 29 серпня, не відбувся через форс-мажорну причину, повідомляє видання Sport.ua.

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У дебютанта Другої ліги зламався автобус і підопічні Вадима Постового банально не змогли добратися на матч. Як наслідок, суддівська бригада скасувала поєдинок.

Очевидно, Ниві зарахують технічну перемогу 3:0 і команда пройде далі, хоча остаточне рішення найближчим часом прийме Українська асоціація футболу.

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