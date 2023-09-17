Бенфика вышла вперед уже в дебюте матча: Рафа Силва протащил мяч по левому флангу, ворвался в штрафную и сбросил в центр под удар Мусе – сфера рикошетом от защитника залетела в сетку. Вскоре "орлы" едва не удвоили – защитник Визелы, пытаясь спасти собственные ворота, срезал мяч в стойку.

"У Трубина было не так много работы": наставник Бенфики оценил дебют украинца в Примейра-лиге

На перерыв, однако, гости ушли с преимуществом в два гола – Ди Мария со стандарта красиво положил под левую стойку. К слову, у Трубина в первом тайме работы было совсем немного – можно вспомнить разве что полуопасный удар над перекладиной.

После отдыха украинец выполнил первый сейв, забрав мяч после несильного удара соперника. В середине второго тайма арбитр назначил в ворота Трубина пенальти за фол Аурснеса, который не позволил сопернику головой замкнуть подачу в сетку. Анатолий, к сожалению, не угадал направление полета мяча и завалился в другой угол. Больше особых угроз возле ворот Бенфики не возникало.

Трубин дебютировал за Бенфику, пропустил с пенальти и замахнулся на ассист – Ди Мария положил шедевр со штрафного