Бенфіка вийшла вперед вже в дебюті матчу: Рафа Сілва протягнув м'яч лівим флангом, увірвався у штрафний і скинув у центр під удар Мусі – сфера рикошетом від захисника залетіла у сітку. За трохи "орли" ледь не подвоїли – оборонець Візели, намагаючись врятувати власні ворота, зрізав м'яч у стійку.

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На перерву, однак, гості пішли з перевагою у два голи – Ді Марія зі стандарту красиво поклав під ліву стійку. До слова, у Трубіна у першому тайму роботи було зовсім небагато – можна згадати хіба напівнебезпечний удар над поперечиною.

Після відпочинку українець виконав перший сейв, забравши м'яч після несильного удару суперника. В середині другого тайму арбітр призначив у ворота Трубіна пенальті за фол Аурснеса, який не дозволив супернику головою замкнути подачу у сітку. Анатолій, на жаль, не вгадав напрямок польоту м'яча і завалився у інший кут. Більше особливих загроз біля воріт Бенфіки не виникало.

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