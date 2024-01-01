"Сине-желтые" с высоко поднятой головой вошли в новый соревновательный год.

Украинская ассоциация футбола на своей странице в YouTube опубликовало видеоролик со всеми голами сборной Украины в 2023 году.

"Шаг за шагом отвоевывать у врага свое": игроки сборной Украины поздравили украинцев с Новым годом

Напомним, "сине-желтые" в ушедшем году сыграли 9 матчей (8 официальных и 1 товарищеский). Именно в спарринге с Германией (3:3) дебютировал нынешний наставник национальной команды Сергей Ребров (в поединке против Англии командой в статусе исполняющего обязанности руководил Руслан Ротань).

В целом игроки сборной Украины забили 13 мячей: Виктор Цыганков огорчал соперников трижды, Михаил Мудрик и Георгий Судаков отмечались дважды, а Илья Забарный, Ефим Конопля, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко оформили по одному голу.

Впереди у наших ребят непростое испытание: в борьбе за выход на Евро-2024 Реброву и Ко предстоит поединок с Боснией и Герцеговиной. В случае успеха в решающем матче украинцы встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.