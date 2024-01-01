"Синьо-жовті" з високо піднятою головою увійшли у новий змагальний рік.

Українська асоціація футболу на своїй сторінці в YouTube опублікувало відеоролик з усіма голами збірної України у 2023 році.

"Крок за кроком виборювати у ворога своє": гравці збірної України привітали українців з Новим роком

Нагадаємо, "синьо-жовті" у році, що минув, зіграли 9 матчів (8 офіційних і 1 товариський). Саме у спарингу з Німеччиною (3:3) дебютував нинішній наставник національної команди Сергій Ребров (у поєдинку проти Англії командою у статусі виконувача обов'язків керував Руслан Ротань).

Загалом гравці збірної України забили 13 м'ячів: Віктор Циганков засмучував суперників тричі, Михайло Мудрик і Георгій Судаков відзначались двічі, а Ілля Забарний, Юхим Конопля, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Караваєв і Андрій Ярмоленко оформили по одному голу.

Попереду у наших хлопців непросте випробування: у боротьбі за вихід на Євро-2024 на Реброва і Ко чекає поєдинок з Боснію і Герцеговиною. У разі успіху у вирішальному матчі українці зустрінуться з переможцем дуелі Ізраїль – Ісландія. Раунд плей-офф складається з одного матчу на стадіях півфіналу та фіналу. Поєдинки заплановані на 21 і 26 березня.