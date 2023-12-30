Пресс-служба УАФ на своем YouTube-канале опубликовала видеообращение игроков сборной Украины к соотечественникам. Участие в съемке приняли: Александр Зинченко, Михаил Мудрик, Владимир Бражко, Виталий Миколенко, Артем Довбик, Егор Ярмолюк, Георгий Судаков и Руслан Нещерет.

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"Друзья! 2023-й научил нас держать удар и шаг за шагом отвоевывать у врага свое. Он научил нас, что недостаточно просто верить в победу. Для победы нужны ежедневные усилия каждого украинца. На футбольном поле и вне его мы всегда помним и болеем за воинов, которые сейчас на поле боя.

2023-й год продолжил возрождение украинского футбола в условиях войны и против войны. Через футбол мы доносим миру правду об огромной цене, которую платит наш народ за независимость Украины. Через футбол мы помогаем защитникам Украины, благодаря которым мы можем играть в футбол даже во время войны.

Нам важно сохранить и приумножить нашу силу и единство в новом 2024 году. Важно вместе бороться и идти к победе. Мирного неба и исполнения желаний в новом году. С Новым годом! Слава Украине! Героям слава!" – говорится в обращении.