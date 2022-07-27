Украинский полузащитник Артур Мурза заявил о себе в первом официальном поединке за Вальмиеру.

Высшая лига Латвии, 22-й тур

Вальмиера – Мэтта – 6:1

Голы: Гуйе, 17, Вапне , 51, 73, Балодис, 61, Мурза, 76, Виентис, 90+2 (аг.) – Мелнис, 53

Действующий лидер латвийского первенства дома принимал клуб Мэтта и по состоянию на 74 минуту выигрывал со счетом 4:1. Главный тренер решил проверить в бою украинского новичка.

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Мурза вышел на поле вместо Вапне , автора дубля, и через две минуты отличился дебютным голом за Вальмиеру. Артур мощным ударом из пределов штрафной пробил в дальнюю девять. Это был первый матч бывшего хавбека Металлиста за новый клуб.

Также в поединке за победителей играли еще два украинца – хавбек Иван Желизко (66 минут) и защитник Роман Якуба (все 90 минут).