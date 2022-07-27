Дебют мечты в Латвии: украинец отличился голом через две минуты после выхода на поле
Украинский полузащитник Артур Мурза заявил о себе в первом официальном поединке за Вальмиеру.
Высшая лига Латвии, 22-й тур
Вальмиера – Мэтта – 6:1
Голы: Гуйе, 17, Вапне, 51, 73, Балодис, 61, Мурза, 76, Виентис, 90+2 (аг.) – Мелнис, 53
Действующий лидер латвийского первенства дома принимал клуб Мэтта и по состоянию на 74 минуту выигрывал со счетом 4:1. Главный тренер решил проверить в бою украинского новичка.
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Мурза вышел на поле вместо Вапне, автора дубля, и через две минуты отличился дебютным голом за Вальмиеру. Артур мощным ударом из пределов штрафной пробил в дальнюю девять. Это был первый матч бывшего хавбека Металлиста за новый клуб.
Также в поединке за победителей играли еще два украинца – хавбек Иван Желизко (66 минут) и защитник Роман Якуба (все 90 минут).
Видео гола Мурзы: