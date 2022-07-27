Дебют мрії у Латвії: українець відзначився голом за дві хвилини після виходу на поле
Український півзахисник Артур Мурза заявив про себе у першому офіційному поєдинку за Вальмієру.
Вища ліга Латвії, 22-й тур
Вальмієра – Метта – 6:1
Голи: Гуйє, 17, Вапне, 51, 73, Балодіс, 61, Мурза, 76, Вієнтіс, 90+2 (аг.) – Мелніс, 53
Чинний лідер латвійської першості вдома приймав клуб Метта й станом на 74 хвилину вигравав із рахунком 4:1. Головний тренер вирішив перевірити в бою українського новачка.
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Мурза вийшов на поле замість Вапне, автора дубля, й за дві хвилини відзначився дебютним голом за Вальмієру. Артур потужним ударом з меж штрафного пробив у дальню дев'ять. Це був перший матч колишнього хавбека Металіста за новий клуб.
Також у поєдинку за переможців грали ще два українці – хавбек Іван Желізко (66 хвилин) та захисник Роман Якуба (усі 90 хвилин).
Відео гола Мурзи: