Український півзахисник Артур Мурза заявив про себе у першому офіційному поєдинку за Вальмієру.

Вища ліга Латвії, 22-й тур

Вальмієра – Метта – 6:1

Голи: Гуйє, 17, Вапне, 51, 73, Балодіс, 61, Мурза, 76, Вієнтіс, 90+2 (аг.) – Мелніс, 53

Чинний лідер латвійської першості вдома приймав клуб Метта й станом на 74 хвилину вигравав із рахунком 4:1. Головний тренер вирішив перевірити в бою українського новачка.

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Мурза вийшов на поле замість Вапне, автора дубля, й за дві хвилини відзначився дебютним голом за Вальмієру. Артур потужним ударом з меж штрафного пробив у дальню дев'ять. Це був перший матч колишнього хавбека Металіста за новий клуб.

Також у поєдинку за переможців грали ще два українці – хавбек Іван Желізко (66 хвилин) та захисник Роман Якуба (усі 90 хвилин).

Відео гола Мурзи: