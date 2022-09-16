Воротар Раян Сендфорд, який виступає за Веймут у 6-му дивізіоні Англії, порвав соцмережі своєю грою у останньому матчі чемпіонату.

У поєдинку чемпіонату Англії Бат Сіті – Веймут (2:1) голкіпер Раян Сендфорд влаштував справжній бенефіс на останніх хвилинах. Вже в компенсований час 23-річний воротар гостей парирував пенальті, але, як виявилося, це був лише початок.

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Сендфорд ефектно впорався і з серією добивань. Буквально впродовж п'яти секунд кіпер парирував ще три удари з кількох метрів. Вражаючий парад сейвів – 4 відбиті удари поспіль (з них один – з пенальті).

Відео стало вірусним у соцмережах – лише у Twitter подвиги кіпера переглянули майже 2,5 мільйона користувачів. Відреагував навіть Гарі Лінекер – знаменитий екс-форвард збірної Англії зробив репост відео на свою сторінку, підписавши його лаконічним: "Чорт забирай, це вражаюче".

Цікаво, що цей матч став дебютним для Раяна Сендфорда у складі Веймута. Буквально кілька днів тому він приєднався до команди на правах оренди з Міллуолла.