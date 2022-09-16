Роналду отмахнулся от девушки, которая подбежала сфотографироваться с ним в перерыве матча против Шерифа
Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду в который раз в этом сезоне демонстрирует свой своенравный характер.
37-летний португалец отличился голом с пенальти в первом тайме матча с молдаванами, а МЮ выиграл 2:0. Однако настроение у Роналду все равно было нехорошее после свистка на перерыв.
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Когда Криштиану заходил в подтрибунное помещение, к нему приблизилась девушка, стремившаяся сделать фото. Футболист отмахнулся, даже не взглянув в ее сторону, и пошел дальше. Девушка была откровенно удивлена.
Напомним, в апреле Роналду уже попадал в неприятную ситуацию. После поражения от Эвертона он не справился с нервами и ударил по руке болельщика, пытавшегося сфотографировать его травму. Пострадавшим оказался 14-летний мальчик с аутизмом.
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