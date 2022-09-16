Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду в который раз в этом сезоне демонстрирует свой своенравный характер.

37-летний португалец отличился голом с пенальти в первом тайме матча с молдаванами, а МЮ выиграл 2:0. Однако настроение у Роналду все равно было нехорошее после свистка на перерыв.

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Когда Криштиану заходил в подтрибунное помещение, к нему приблизилась девушка, стремившаяся сделать фото. Футболист отмахнулся, даже не взглянув в ее сторону, и пошел дальше. Девушка была откровенно удивлена.

Вчера мы видели, как Месси отреагировал на захватчика поля, обняв его.



Вот как Роналду сегодня отреагировал на фаната pic.twitter.com/zcPEtjt4Zx — Хабхи (@FCB_Lad) 15 сентября 2022 г.

Напомним, в апреле Роналду уже попадал в неприятную ситуацию. После поражения от Эвертона он не справился с нервами и ударил по руке болельщика , пытавшегося сфотографировать его травму. Пострадавшим оказался 14-летний мальчик с аутизмом.