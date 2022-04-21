Дебют Довбика у відеоогляді матчу ЧФР Клуж – Динамо
08:30 - Читать на русском
Динамо провело третій поєдинок у рамках благодійного турне – суперником став ЧФР Клуж. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
Початок зустрічі був за Клужем – Бущан фантастично врятував ворота. Впродовж першого тайму гострих моментів майже не було, окрім шансу, який створили Гармаш та Шапаренко – удар останнього пролетів повз дальню стійку.
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По перерві Шепелєв втратив стовідсоткову нагоду, а Бойко зумів впоратись з розстрільним ударом метрів з 11-ти. Довбик вийшов на поле на 79 хвилині, проте форварду не вдалось відзначитись результативними діями – гра завершилась з нулями на табло.
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