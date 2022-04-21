Динамо провело третій поєдинок у рамках благодійного турне – суперником став ЧФР Клуж. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Початок зустрічі був за Клужем – Бущан фантастично врятував ворота. Впродовж першого тайму гострих моментів майже не було, окрім шансу, який створили Гармаш та Шапаренко – удар останнього пролетів повз дальню стійку.

Динамо не дотиснуло ЧФР Клуж: дебют Довбика, нереальний сейв Бойка і безсила атака

По перерві Шепелєв втратив стовідсоткову нагоду, а Бойко зумів впоратись з розстрільним ударом метрів з 11-ти. Довбик вийшов на поле на 79 хвилині, проте форварду не вдалось відзначитись результативними діями – гра завершилась з нулями на табло.