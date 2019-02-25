Дебелко: Швед насмотрелся матчей Барселоны, Месси так же феерил

Форвард Карпат Роман Дебелко поделился впечатлениями от игры с полтавской Ворсклой.

"В эпизоде с пенальти я сам не понял, что произошло. Развернулся, увидел мяч, хотел пробить. Наткнулся на ногу Васина, если не ошибаюсь. Судья свистнул.

Ворскла – Карпаты – 0:4 – видео голов и обзор матча

Швед, наверное, насмотрелся матчей Барселоны, Месси там так же феерил. Он – молодец, хорошая игра", – сказал футболист в эфире программы "Футбол NEWS ".

Карпаты уничтожили Ворсклу – Швед оформил хет-трик в дебютном матче Фабри в УПЛ