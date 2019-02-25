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Дебелко: Швед насмотрелся матчей Барселоны, Месси так же феерил

16:02 25 Читати українською
Дебелко: Швед насмотрелся матчей Барселоны, Месси так же феерил
Роман Дебелко / Фото: ФК Карпаты

Форвард Карпат Роман Дебелко поделился впечатлениями от игры с полтавской Ворсклой.

"В эпизоде с пенальти я сам не понял, что произошло. Развернулся, увидел мяч, хотел пробить. Наткнулся на ногу Васина, если не ошибаюсь. Судья свистнул.

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Швед, наверное, насмотрелся матчей Барселоны, Месси там так же феерил. Он – молодец, хорошая игра", – сказал футболист в эфире программы "Футбол NEWS ".

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Украина19 тур

Ворскла - Карпаты: Воскресенье 24 февраля 2019

Ворскла
Матч окончен
0 : 4
Карпаты
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Карпаты Карпаты Ворскла - Карпаты Марьян Швед Марьян Швед Роман Дебелко Роман Дебелко
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