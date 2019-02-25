Дебелко: Швед надивився матчів Барселони, Мессі так само феєрив

Україна — 17:41 81
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Динамо – Зоря: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
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"Кепа зганьбив Челсі та Саррі, він має піти": як світ футболу реагував на шокуючу витівку найдорожчого воротаря планетиАнглія — 17:08 4104
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Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуСвіт — 15:00 1031
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Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцяхСергій Тищенко — 13:30 2499
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Пекельний перфоманс, або Зінченко може почуватись у безпеці: англійські ЗМІ та фани вражені грою українця проти ЧелсіАнглія — 13:00 5540