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Дебелко: Швед надивився матчів Барселони, Мессі так само феєрив

16:02 764 Читать на русском
Дебелко: Швед надивився матчів Барселони, Мессі так само феєрив
Роман Дебелко / Фото: ФК Карпати

Форвард Карпат Роман Дебелко поділився враженнями від гри з полтавською Ворсклою.

"В епізоді з пенальті я сам не зрозумів, що відбулося. Розвернувся, побачив м'яч, хотів пробити. Натрапив на ногу Васіна, якщо не помиляюся. Суддя свиснув.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Швед, напевно, надивився матчів Барселони, Мессі там так само феєрив. Він – молодець, хороша гра", – сказав футболіст в ефірі програми "Футбол NEWS".

Карпати знищили Ворсклу – Швед оформив хет-трик у дебютному матчі Фабрі в УПЛ

Україна19 тур

Ворскла - Карпати: Неділя 24 лютого 2019

Ворскла
Матч завершено
0 : 4
Карпати
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Теги
Карпати Карпати Ворскла - Карпати Мар'ян Швед Мар'ян Швед Роман Дебелко Роман Дебелко
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