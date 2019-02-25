Дебелко: Швед надивився матчів Барселони, Мессі так само феєрив

Форвард Карпат Роман Дебелко поділився враженнями від гри з полтавською Ворсклою.

"В епізоді з пенальті я сам не зрозумів, що відбулося. Розвернувся, побачив м'яч, хотів пробити. Натрапив на ногу Васіна, якщо не помиляюся. Суддя свиснув.

Ворскла – Карпати – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Швед, напевно, надивився матчів Барселони, Мессі там так само феєрив. Він – молодець, хороша гра", – сказав футболіст в ефірі програми "Футбол NEWS".

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