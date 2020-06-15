Дебелко отметился голом в первом туре чемпионата Латвии – его соотечественник дебютировал с удаления

Украинские легионеры вместе с другими игроками чемпионата Латвии наконец смогли провести первый тур сезона-2020.
Чемпионат Латвии, 1 тур
РФС – Вентспилс – 1:0
Гол: Сантана, 9
Удаление: Сахневич, 89 (В)
Рига – Валмиера – 2:0
Голы: Дебелко, 7, Черномордийс, 61
Голкипер РФС Даниил Кучер противостоял другому украинцу – защитнику Андрею Сахневичу, который дебютировал в составе Вентспилса. Сантана открыл счет уже на 9 минуте, а затем оборона хозяев во главе с Кучером уверенно удержала преимущество. А вот задачу Вентспилса перед финальным свистком усложнил именно Сахневич – защитник умудрился получить две желтые карточки за минуту и пошел отдыхать раньше.
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Рига Шарпара и Дебелко открывала сезон поединком с Валмиерой, за которую выступают Мусолитин и Кожухарь (голкипер остался в запасе). Столичный гранд под руководством Олега Кононова одержал победу на классе. Дебелко в дебюте встречи забил первый мяч, а после перерыва Черномордийс закрепил преимущество действующего чемпиона 2:0.
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