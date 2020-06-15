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Дебелко відзначився голом у першому турі чемпіонату Латвії – його співвітчизник дебютував з вилучення

22:18 534 Читать на русском
Дебелко відзначився голом у першому турі чемпіонату Латвії – його співвітчизник дебютував з вилучення
Роман Дебелко / Сайт Риги

Українські легіонери разом з іншими гравцями чемпіонату Латвії нарешті змогли провести перший тур сезону-2020.

Чемпіонат Латвії, 1 тур

РФС – Вентспілс – 1:0

Гол: Сантана, 9

Вилучення: Сахневич, 89 (В)

Рига – Валмієра – 2:0

Голи: Дебелко, 7, Черномордійс, 61

Голкіпер РФС Данило Кучер протистояв іншому українцю – захиснику Андрію Сахневичу, який дебютував у складі Вентспілса. Сантана відкрив рахунок вже на 9 хвилині, а потім оборона господарів на чолі з Кучером впевнено втримала перевагу. Натомість завдання Вентспілса перед фінальним свистком ускладнив саме Сахневич – оборонець примудрився отримати дві жовті картки за хвилину і пішов відпочивати раніше.

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Рига Шарпара і Дебелка відкривала сезон поєдинком з Валмієрою, за яку виступають Мусолітін та Кожухар (голкіпер залишився в запасі). Столичний гранд під керівництвом Олега Кононова здобув перемогу на класі. Дебелко в дебюті зустрічі забив перший м'яч, а по перерві Черномордійс закріпив перевагу чинного чемпіона – 2:0.

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Теги
Українці за кордоном Вентспілс Вентспілс Роман Дебелко Роман Дебелко Рига Рига Світ Андрій Сахневич Андрій Сахневич
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