Дебелко відзначився голом у першому турі чемпіонату Латвії – його співвітчизник дебютував з вилучення

Українські легіонери разом з іншими гравцями чемпіонату Латвії нарешті змогли провести перший тур сезону-2020.

Чемпіонат Латвії, 1 тур

РФС – Вентспілс – 1:0

Гол: Сантана, 9

Вилучення: Сахневич, 89 (В)

Рига – Валмієра – 2:0

Голи: Дебелко, 7, Черномордійс, 61

Голкіпер РФС Данило Кучер протистояв іншому українцю – захиснику Андрію Сахневичу, який дебютував у складі Вентспілса. Сантана відкрив рахунок вже на 9 хвилині, а потім оборона господарів на чолі з Кучером впевнено втримала перевагу. Натомість завдання Вентспілса перед фінальним свистком ускладнив саме Сахневич – оборонець примудрився отримати дві жовті картки за хвилину і пішов відпочивати раніше.

Ребров зарядив гравців Ференцвароша на найближчий матч, який може стати "золотим"

Рига Шарпара і Дебелка відкривала сезон поєдинком з Валмієрою, за яку виступають Мусолітін та Кожухар (голкіпер залишився в запасі). Столичний гранд під керівництвом Олега Кононова здобув перемогу на класі. Дебелко в дебюті зустрічі забив перший м'яч, а по перерві Черномордійс закріпив перевагу чинного чемпіона – 2:0.

"Після Суперкубка я розумів, що грати більше не буду": Артур Рудько – про Хацкевича, Шовковського і життя без Динамо