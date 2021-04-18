Український форвард солігорського Шахтаря Роман Дебелко у матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі допоміг своїй команді здолати мозирську Славію (4:1), забивши дебютний гол у доданий час.

Тащи дебютним голом приніс перемогу Пхохан Стілерс у матчі з конкурентом

Наш легіонер з'явився на полі на 92 хвилині і майже одразу встановив остаточний рахунок зустрічі.

Нагадаємо, Роман приєднався до Шахтаря у січні 2021 року. У поточному сезоні провів за солігорців п'ять матчів – у всіх поєдинках форвард виходив на заміну.

Після 5-ти турів команда Романа Григорчука впевнено лідирує у чемпіонаті Білорусі, здобувши п'ять перемог в п'яти матчах.

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