Южная Корея, К-Лига, 10-й тур

Гвангю – Пхохан Стилерс – 0:1

Гол: Тащи, 59 (пен.)

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Во втором матче подряд украинский легионер корейского Пхохан Стилерс Борис Тащи отмечается результативным действием. Если в матче против Сеула наш форвард отдал ассист, то в поединке против Гвангю он записал на свой счет гол, который, в итоге, и принес победу его команде.

27-летний игрок вышел на поле на 56-й минуте, а на 59-й реализовал пенальти, который сам же и заработал. Соперник завалил украинца в районе одиннадцатиметровой отметки, потянув за руку в момент, когда Тащи собирался нанести удар. Голкипер угадал направление полета мяча после выстрела Бориса, однако в прыжке не сумел дотянуться до сферы.

Победа позволила команде украинца набрать 14 очков и подняться на пятую строчку турнирной таблицы К-Лиги.

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