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Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру

10:26 8 Читати українською
Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру
Рома попрощалась с Де Росси
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

Матч против Пармы в рамках 38 тура Серии А 2018/19 стал последним для Даниэле Де Росси в футболке Ромы. 35-летний хавбек покидает команду, цвета которой защищал с 2001 года.

35’ Лоренцо Пеллегрини
89’ Диего Перотти
 
Жервиньо 86’
35’ Лоренцо Пеллегрини
86’ Жервиньо
89’ Диего Перотти

Даниэле Де Росси покидает Рому, которой отдал всю профессиональную карьеру. Последним матчем чемпиона-мира-2006 стал поединок заключительного тура Серии А против Пармы. 35-летний полузащитник был заменен на 72-й минуте и получил настоящие овации Стадио Олимпико, на трибунах которого был аншлаг.

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По завершении поединка для капитана устроили церемонию прощания, во время которой слезы не сдержали как сам герой вечера, так и игроки, тренеры и тифози Ромы. Особенно трогательным выглядел эпизод прощания Де Росси с другими знаковыми фигурами для Ромы – Франческо Тотти, Бруно Конти и Клаудио Раньери, который, скорее всего, тоже покидает клуб.

Де Росси дебютировал за первую команду Ромы в октябре 2001 года в матче против Андерлехта в Лиге чемпионов. В Серии А первый матч сыграл в сезоне 2002/03. Всего же в составе "джалоросси" Даниэле сыграл 616 матчей и забил 63 гола. Дважды выиграл Кубок Италии, один раз – Суперкубок. Полуфиналист Лиги чемпионов 2016/17 (забил один из голов в невероятном матче против Барселоны) и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

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Эпоха Тотти и Де Росси в Роме закончилась. Первый завершил карьеру два года назад, после чего начал работать в структуре клуба. Будущее Де Росси пока неизвестно – хавбек получил несколько предложений от других клубов, но пока не определился, продолжать ли карьеру.

Даниэле можно назвать уникальным футболистом. Он запомнился как позорными симуляциями, грубыми подкатами и оскорблениями соперников, так и настоящим вожаком. Много ли вы знаете игроков, которые отдали медаль победителя чемпионата мира, положив ее в гроб товарища? Или тех, которые отказались выходить на замену в решающем матче сборной, мотивируя это наличием более нужных исполнителей? А после поражения в этом матче и невыхода Италии на ЧМ-2018 Де Росси нашел в себе мужество зайти в автобус команды Швеции и извиниться за поведение болельщиков.

Таких футболистов становится все меньше и меньше. Уникальный игрок и человек, которого не будет хватать Роме. Эта команда уже никогда не будет такой, как раньше.

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