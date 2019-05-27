Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру

Матч против Пармы в рамках 38 тура Серии А 2018/19 стал последним для Даниэле Де Росси в футболке Ромы. 35-летний хавбек покидает команду, цвета которой защищал с 2001 года.

Даниэле Де Росси покидает Рому, которой отдал всю профессиональную карьеру. Последним матчем чемпиона-мира-2006 стал поединок заключительного тура Серии А против Пармы. 35-летний полузащитник был заменен на 72-й минуте и получил настоящие овации Стадио Олимпико, на трибунах которого был аншлаг.

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По завершении поединка для капитана устроили церемонию прощания, во время которой слезы не сдержали как сам герой вечера, так и игроки, тренеры и тифози Ромы. Особенно трогательным выглядел эпизод прощания Де Росси с другими знаковыми фигурами для Ромы – Франческо Тотти, Бруно Конти и Клаудио Раньери, который, скорее всего, тоже покидает клуб.

Де Росси дебютировал за первую команду Ромы в октябре 2001 года в матче против Андерлехта в Лиге чемпионов. В Серии А первый матч сыграл в сезоне 2002/03. Всего же в составе "джалоросси" Даниэле сыграл 616 матчей и забил 63 гола. Дважды выиграл Кубок Италии, один раз – Суперкубок. Полуфиналист Лиги чемпионов 2016/17 (забил один из голов в невероятном матче против Барселоны) и чемпион мира-2006 в составе сборной Италии.

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Эпоха Тотти и Де Росси в Роме закончилась. Первый завершил карьеру два года назад, после чего начал работать в структуре клуба. Будущее Де Росси пока неизвестно – хавбек получил несколько предложений от других клубов, но пока не определился, продолжать ли карьеру.

Dall'uscita dal tunnel al saluto alla Sud ️



I migliori momenti del giro di campo di Daniele De Rossi



#DDR16 #ASRoma pic.twitter.com/FexNaVShbX — AS Roma (@OfficialASRoma) 26 травня 2019 р.

Даниэле можно назвать уникальным футболистом. Он запомнился как позорными симуляциями, грубыми подкатами и оскорблениями соперников, так и настоящим вожаком. Много ли вы знаете игроков, которые отдали медаль победителя чемпионата мира, положив ее в гроб товарища? Или тех, которые отказались выходить на замену в решающем матче сборной, мотивируя это наличием более нужных исполнителей? А после поражения в этом матче и невыхода Италии на ЧМ-2018 Де Росси нашел в себе мужество зайти в автобус команды Швеции и извиниться за поведение болельщиков.

Таких футболистов становится все меньше и меньше. Уникальный игрок и человек, которого не будет хватать Роме. Эта команда уже никогда не будет такой, как раньше.

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