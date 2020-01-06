Де Росси решил завершить карьеру, – Ди Марцио

Полузащитник Бока Хуниорс и легенда Ромы Даниэле Де Росси принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Де Росси принял решение завершить карьеру и в ближайшее время расторгнет контракт с Бока Хуниорс, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Бей своих, чтобы чужие боялись": Де Росси грубо едва не сломал партнера по команде

Отмечается, что 36-летний итальянец решил закончить с футболом из-за обилия травм – Даниэле сыграл лишь 4 матча в составе аргентинского клуба в нынешнем сезоне.

Напомним, что Де Росси является живой легендой Ромы. В составе римского клуба опорник провел 17 лет, отыграв 616 матчей и записав в свой актив 63 гола и 54 ассиста.

Де Росси трогательно попрощался с Ромой – брутальный Гладиатор провел в команде всю карьеру