"Бей своих, чтобы чужие боялись": Де Росси грубо едва не сломал партнера по команде

Легендарный Даниэле Де Росси продолжает зажигать в чемпионате Аргентины.

В рамках 4-го тура чемпионата Аргентины Бока Хуниорс на выезде одолела Банфилд (1:0) и сумела закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

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Жуткий эпизод случился на 26-минуте поединка. Звездный новичок гостей Даниэле Де Росси, пытаясь достать мяч, заехал ногой в живот своему партнеру по команде. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, после 17-летней карьеры в Роме 36-летний хавбек летом перебрался в стан Бока Хуниорс.

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