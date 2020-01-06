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Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Ді Марціо

18:10 283 Читать на русском
Де Россі вирішив завершити кар'єру, – Ді Марціо
Даніеле Де Россі / Reuters

Півзахисник Боки Хуніорс та легенда Роми Даніеле Де Россі прийняв рішення повісити бутси на цвях.

Де Россі прийняв рішення завершити кар'єру та найближчим часом розірве контракт з Бока Хуніорс, повідомляє сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Зазначається, що 36-річний італієць вирішив закінчити з футболом через велику кількість травм – Даніеле відіграв лише 4 матчі у складі аргентинського клубу.

Нагадаємо, що Де Россі є живою легендою Роми. У складі римського клубу опорник провів 17 років, відігравши 616 поєдинків та записавши до свого активу 63 голи та 54 асисти.

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Теги
Рома Рома Італія Італія Бока Хуніорс Бока Хуніорс Світ Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі
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