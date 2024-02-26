Главный тренер Ромы Даниэле Де Росси был вынужден перенести тренировочную сессию своей команды на день матча.

В воскресенье, 25 февраля, Де Росси был вынужден перенести последнюю тренировку перед матчем с Торино из-за обнаруженного шпиона неподалёку от тренировочного поля Ромы на клубной базе в Тригории. На этой сессии наставник Ромы должен был совершенствовать стратегию нападения своей команды, информирует Il Messaggero.

Рома – Фейенорд – видео голов и серии пенальти с промахом Лукаку

Сообщается, что "шпионом" оказался Микеле Ореккио, помощник главного тренера Торино Ивана Юрича. "Быки" станут следующим соперником Ромы в чемпионате Италии, этот матч состоится сегодня в 19:30 по киевскому времени.

Рома вызвала полицию, которая была вынуждена попросить Ореккио покинуть "место работы". Де Росси перенёс свою тренировку на день матча, 26 февраля.

После 25 туров чемпионата Италии Рома занимает шестое место в турнирной таблице.

Рома в серии пенальти выбила Фейенорд, Спарта уничтожила Галатасарай и прорвалась в 1/8 ЛЕ, Спортинг прошел Янг Бойз