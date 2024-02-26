Головний тренер Роми Даніеле Де Россі був змушений перенести тренувальну сесію своєї команди на день матчу.

У неділю, 25 лютого, Де Россі був змушений перенести останнє тренування перед матчем із Торіно через виявленого шпигуна неподалік від тренувального поля Роми на клубній базі в Тригорії. На цій сесії наставник Роми мав удосконалювати стратегію нападу своєї команди, інформує Il Messaggero.

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Повідомляється, що "шпигуном" виявився Мікеле Ореккіо, помічник головного тренера Торіно Івана Юріча. "Бики" стануть наступним суперником Роми в чемпіонаті Італії, цей матч відбудеться сьогодні о 19:30 за київським часом.

Рома викликала поліцію, яка була змушена попросити Ореккіо покинути "місце роботи". Де Россі переніс своє тренування на день матчу, 26 лютого.

Після 25 турів чемпіонату Італії Рома посідає шосте місце в турнірній таблиці.

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