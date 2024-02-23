Рома и Фейенорд во второй раз расписали ничью (1:1) в стыковых матчах Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

После ничьей в Нидерландах все должно было решиться на Стадио Олимпико. Гости уже на 5-й минуте вышли вперед благодаря голу Сантьяго Хименеса. Очень быстро Рома ответила. Очень красивый гол забил Лоренцо Пеллегрини.

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Далее было более ста минут безуспешных попыток забить еще хотя бы один мяч. Поэтому игра перешла в серию пенальти. Среди игроков Ромы ошибся только Ромелу Лукаку, который не смог перехитрить голкипера. Зато у Фейеноорда свои удары не реализовали двое игроков, подарив путевку в следующий раунд Лиги Европы подопечным Даниэле Де Росси.