Де Росси наконец-то признался, что заставило его завершить карьеру

Бывший полузащитник Ромы и сборной Италии Даниэле Де Росси рассказал, что семейные обстоятельства повлияли на его решение завершить профессиональную карьеру.

"Единственной причиной, по которой я решил завершить карьеру, была моя дочь Гайя. Она осталась в Риме, а это было далеко. Ей всего 14 лет, и это нормально, что ей нужно, чтобы ее отец был рядом. Сейчас, когда я тренирую, я всегда нахожусь рядом с ней", – цитирует Де Росси GQ Italia.

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Напомним, Де Росси является воспитанником Ромы. За первую команду "волков" он выступал с 2002 по 2019 год. Всего в составе "джалоросси" легендарный футболист сыграл 616 матчей и забил 63 мяча. С Ромой он выиграл три трофея – 2 Кубка и Суперкубок Италии.

Летом прошлого года на правах свободного агента Де Росси перешел в аргентинский Бока Хуниорс. В начале января текущего года 36-летний итальянец объявил о завершении карьеры.

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