toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - БАТЕ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЛУНІН

Де Россі нарешті зізнався, що змусило його завершити кар'єру

06:00 117 Читать на русском
Де Россі нарешті зізнався, що змусило його завершити кар'єру
Даніеле Де Россі / фото із відкритих джерел

Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі розповів, що сімейні обставини вплинули на його рішення завершити професіональну кар'єру.

"Єдиною причиною, через яку я вирішив завершити кар'єру, була моя дочка Гайя. Вона залишилася в Римі, а це було далеко. Їй всього 14 років, і це нормально, що їй потрібно, щоб її батько був поруч. Зараз, коли я треную, я завжди перебуваю поруч з нею", – цитує Де Россі GQ Italia.

Де Россі замаскувався, щоб пробратись на фанатську трибуну Роми під час дербі

Нагадаємо, Де Россі є вихованцем Роми. За першу команду "вовків" він виступав з 2002 по 2019 рік. Всього у складі "джалороссі" легендарний футболіст зіграв 616 матчів і забив 63 м'ячі. З Ромою він виграв три трофеї – 2 Кубки і Суперкубок Італії.

Влітку минулого року на правах вільного агента Де Россі перейшов в аргентинський Бока Хуніорс. На початку січня поточного року 36-річний італієць оголосив про завершення кар'єри гравця.

"Хочеться вибити йому зуби бейсбольною битою". Даніеле Де Россі бив Срну та віддав чемпіонську медаль покійному товаришу

blog_ava
Динамо не змогло переграти БАТЕ в спарингу – заявка Бущана на статус основного та фатальна поразка інертного українця
11 лютого
10951
Теги
Італія Рома Рома Даніеле Де Россі Даніеле Де Россі Бока Хуніорс Бока Хуніорс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
37
хв
Динамо
15:00
Тобол
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук