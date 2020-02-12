Де Россі нарешті зізнався, що змусило його завершити кар'єру

Колишній півзахисник Роми та збірної Італії Даніеле Де Россі розповів, що сімейні обставини вплинули на його рішення завершити професіональну кар'єру.

"Єдиною причиною, через яку я вирішив завершити кар'єру, була моя дочка Гайя. Вона залишилася в Римі, а це було далеко. Їй всього 14 років, і це нормально, що їй потрібно, щоб її батько був поруч. Зараз, коли я треную, я завжди перебуваю поруч з нею", – цитує Де Россі GQ Italia.

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Нагадаємо, Де Россі є вихованцем Роми. За першу команду "вовків" він виступав з 2002 по 2019 рік. Всього у складі "джалороссі" легендарний футболіст зіграв 616 матчів і забив 63 м'ячі. З Ромою він виграв три трофеї – 2 Кубки і Суперкубок Італії.

Влітку минулого року на правах вільного агента Де Россі перейшов в аргентинський Бока Хуніорс. На початку січня поточного року 36-річний італієць оголосив про завершення кар'єри гравця.

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