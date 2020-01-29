Де Росси замаскировался, чтобы пробраться на фанатскую трибуну Ромы во время дерби

Легенда Ромы Даниэле Де Росси не оставил свою родную команду во время матча 21-го тура Серии А против Лацио (1:1).

Бывший хавбек "волков" уже завершил карьеру игрока и имеет много свободного времени, чтобы посвятить себя любимому делу, но что поделаешь, если Рома и является делом всей жизни для Даниэле.

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Де Росси загримировался до неузнаваемости, чтобы вместе с активными фанатами Ромы поддержать команду во время дерби против Лацио, не привлекая к себе особого внимания.

Стоит отметить, что ему это удалось, ведь ни одна душа не узнала в старом дедушке – легенду клуба. Напомним, Де Росси почти всю свою карьеру провел в Роме (2002-2019 годы).

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