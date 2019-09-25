Главный наставник "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини размышляет над возвращением в состав сборной опытного хавбека.

Полузащитник Бока Хуниорс Даниэле Де Росси может вернуться в сборную Италии на ближайшие матчи в отборе на Евро-2020, сообщает издание Il Romanista.

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Главный тренер Роберто Манчини испытывает кадровые проблемы перед поединками с Грецией и Лихтенштейном и размышляет над возвращением опытного полузащитника.

Напомним, Де Росси завершил выступления в национальной команде в ноябре 2017 года после вылета от Швеции в матчах плей-офф. В июле экс-игрок Ромы пополнил ряды аргентинского клуба Бока Хуниорс, за который в текущем сезоне провел 4 поединка.

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