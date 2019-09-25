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Де Россі може повернутися у збірну Італії

16:10 133 Читать на русском
Де Россі може повернутися у збірну Італії
Даніеле Де Россі / Фото з відкритих джерел

Головний наставник "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні роздумує над поверненням до складу збірної досвідченого хавбека.

Півзахисник Бока Хуніорс Даніеле Де Россі може повернутися у збірну Італії на найближчі матчі у відборі на Євро-2020, повідомляє видання Il Romanista.

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Головний тренер Роберто Манчіні відчуває кадрові проблеми перед поєдинками з Грецією та Ліхтенштейном і роздумує над поверненням досвідченого півзахисника.

Нагадаємо, Де Россі завершив виступи у національній команді в листопаді 2017 року після вильоту від Швеції у матчах плей-офф. У липні екс-гравець Роми поповнив ряди аргентинського клубу Бока Хуніорс, за який у поточному сезоні провів 4 поєдинки.

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