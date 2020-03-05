Де Росси может вернуться в Рому, – Corriere dello Sport

Украина — 13:30 150
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"У Михайличенка немає вибору": чому Динамо не вселяє оптимізму, або Як арбітри роблять свою "чорну справу"
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УПЛ прокомментировала возможность переноса матчей из-за угрозы эпидемии коронавирусаУкраина — 12:27 143
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Ярмоленко точно пропустит дерби против Арсенала – новый прогноз по возвращению украинцаАнглия — 10:14 179
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Динамо Б – Шахтер С: Вернидуба жестко раскритиковали, а Милевский – с ассистом, удалением и Суперкубком БеларусиУкраина — 4 март 1389
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Шахтер без сопротивления разгромил СК Днепр-1 и снова имеет +13 наверху УПЛ – днепряне потеряли шансы на топ-6Украина — 4 март 602