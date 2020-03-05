Де Росси может вернуться в Рому, – Corriere dello Sport

Бывший полузащитник Ромы Даниэле Де Росси может присоединиться к родному клубу уже в новом статусе.

Де Росси станет главным тренером молодежной команды Ромы, утверждает Corriere dello Sport. Интересно, что на этом посту он может сменить своего отца.

Де Росси объявил о завершении карьеры

Добавим, что последним клубом 36-летнего Де Росси стал Бока Хуниорс, которую он покинул в начале января и объявил о завершении карьеры.

Напомним, что Де Росси является живой легендой Ромы. В составе римского клуба опорник провел 17 лет, отыграв 616 матчей и записав в свой актив 63 гола и 54 ассиста.

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