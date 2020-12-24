Нидерландец попал в сферу интересов Тоттенхэма и Манчестер Сити, сообщает 90min.

Барселона заинтересовалась де Роном – конкурент Малиновского имеет интересное преимущество

Оба клуба рассматривают вариант с подписанием де Рона в летнее трансферное окно. Хавбек после сезона 2020/21 получит статус свободного агента. Итак, уже в январе заинтересованные клубы могут начать переговоры о подписании контракта с де Роном. Воспитанник роттердамской Спарты имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, где защищал цвета Мидлсбро.

В нынешнем сезоне Мартен де Рон провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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