Де Рон может оказаться в Англии – Барселона тоже имеет интерес
Полузащитник Аталанты из Бергамо Мартен де Рон попал на радары клубов английской Премьер-лиги.
Нидерландец попал в сферу интересов Тоттенхэма и Манчестер Сити, сообщает 90min.
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Оба клуба рассматривают вариант с подписанием де Рона в летнее трансферное окно. Хавбек после сезона 2020/21 получит статус свободного агента. Итак, уже в январе заинтересованные клубы могут начать переговоры о подписании контракта с де Роном. Воспитанник роттердамской Спарты имеет опыт выступлений на Туманном Альбионе, где защищал цвета Мидлсбро.
В нынешнем сезоне Мартен де Рон провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.
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